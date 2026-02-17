Прокурор потребовал для экс-лидера азербайджанской диаспоры 23 года лишения свободы

Государственный обвинитель в ходе судебных прений потребовал для членов азербайджанской диаспоры, обвиняемых в тяжких преступлениях, длительных сроков лишения свободы.

По данным «Коммерсант-Урал», для бывшего лидера диаспоры Шахина Шыхлински прокурор запросил лишение свободы на 23 года и ограничение свободы на 2 года с отбыванием первых пяти лет в тюрьме. Такого же наказания обвинение требует для Акифа Сафарова. Для Аяза Сафарова прокурор запросил лишение свободы на 22 года и ограничение свободы на 2 года, первые 5 лет в тюрьме; для Камала Сафарова – 18 лет лишения свободы (первые 5 лет в тюрьме); Мазахира Сафарова – 13 лет лишения свободы (первые 5 лет в тюрьме); Бакира Сафарова – 13 лет лишения свободы (первые 5 лет в тюрьме); для Шуджаяддина Раджабова – 13 лет 6 месяцев за текущее преступление. С учетом ранее вынесенного приговора, окончательный срок – 15 лет (первые 5 лет в тюрьме).

Напомним, 11 февраля присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт в отношении нескольких членов екатеринбургской азербайджанской диаспоры, в том числе ее бывшего лидера Шахина Шыхлински. По мнению присяжных, снисхождения достоин лишь Бакир Сафаров. Судебный процесс на этом не закончен, впереди – последнее слово подсудимых и приговор.

Как уже писал «Новый День», фигурантам были предъявлены обвинения в убийстве и покушении на убийство местных предпринимателей в 2001 и 2010 году. Подсудимые ходатайствовали о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей, их просьбу удовлетворили.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube