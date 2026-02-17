Детский сад в Кушве откроется не раньше следующей недели

Кушвинский детский сад № 10, в котором были проблемы с отоплением, заработает не раньше следующей недели.

Как сообщил в телеграм-канале глава Кушвы Михаил Слепухин, 14 февраля в детском саду закончены работы по добавлению секций батарей во всех группах и спальнях. Температура поднялась до 21-22°C во всех помещениях.

«В двух группах она чуть ниже нормы, но там работают теплые полы: при включении полов температурный режим будет соответствовать норме. На сегодняшний день заключен контракт на техническую инвентаризацию и обследование здания. Специалисты приедут 24 февраля. После акта подадим заявление в суд на возобновление работы детского сада», – написал глава.

Как уже писал «Новый День», 20 января в Кушве начались проблемы с отоплением. Остались без тепла дома в районе улиц Уральской и Рабочей. В Кушве в это время были тридцатиградусные морозы. 27 января власти Кушвы отчитались о нормализации теплоснабжения в городе, но 28 января вышел из строя еще один котел. 29 января ситуацию обсудили на заседании правительства Свердловской области. Денис Паслер заявил, что проблемы во многом связаны с неисполненной концессией: из 12 запланированных с 2018 года мероприятий выполнено лишь одно. В итоге концессию расторгли, а имущество вернули муниципалитету. Сегодня в округе работают 11 теплоисточников, однако котельные «Уральская» и «Блочная» – в критическом состоянии, износ превышает 80%.

Кушва, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube