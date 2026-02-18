В камере СИЗО, откуда сбежали двое заключенных, не было видеонаблюдения

В камере екатеринбургского СИЗО №1, откуда в сентябре сбежали двое арестованных, не было видеонаблюдения. Как сообщает «ТАСС-Урал», об этом рассказала в суде свидетель по делу, старший оператор СИЗО Наталья Бойцова, следившая за видеокамерами в день побега. Также она добавила, что за камерами следил один сотрудник вместо семи.

Как уже писал «Новый День», в ночь на 1 сентября из екатеринбургского СИЗО сбежали Иван Корюков* и Александр Черепанов*, осужденные за попытку поджога военкомата. Сигнализация сработала только в четыре утра. Сотрудники СИЗО осмотрели территорию, но не сразу заметили пропажу осужденных. Побегов из СИЗО не было уже 30 лет. Первого из беглецов удалось задержать только спустя неделю – 8 сентября Черепанова* взяли около поселка Медный. Корюкову* удавалось скрываться дольше, до 15 сентября. Теперь молодых людей судят за побег и кражу одежды и продуктов из дачных домиков, где они прятались.

На одном из предыдущих заседаний суда младший инспектор дежурной службы СИЗО Полежанкин рассказал, что в СИЗО не хватает сотрудников, а открыть все двери корпуса можно было одним ключом.

* включены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

Екатеринбург, Елена Владимирова

