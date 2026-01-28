Корпус СИЗО, откуда сбежали осужденные, охранял один сотрудник вместо четверых

За корпусом екатеринбургского СИЗО № 1, откуда в ночь на 1 сентября 2025 года сбежали двое осужденных, следил один дежурный вместо четырех – из-за некомплекта личного состава.

Как передает ТАСС-Урал, об этом рассказал свидетель по уголовному делу о побеге, младший инспектор дежурной службы СИЗО Полежанкин. По словам свидетеля, открыть все двери корпуса можно было одним ключом. Кроме того, дверная форточка для передачи пищи могла быть не закрыта.

Как уже писал «Новый День», в ночь на 1 сентября из екатеринбургского СИЗО сбежали Иван Корюков* и Александр Черепанов*, осужденные за попытку поджога военкомата. Сигнализация сработала только в четыре утра. Сотрудники СИЗО осмотрели территорию, но не сразу заметили пропажу осужденных. Побегов из СИЗО не было уже 30 лет.

Первого из беглецов удалось задержать только спустя неделю – 8 сентября Черепанова* взяли около поселка Медный. Корюкову* удавалось скрываться дольше, до 15 сентября.

Теперь молодых людей судят за побег и кражу одежды и продуктов из дачных домиков, где они прятались. Очередное заседание по этому делу состоялось сегодня, 28 января. Ранее адвокат Корюкова* Наталья Некрасова заявила журналистам, что побег был «вынужденным», так как подсудимые сидели в СИЗО очень долго – более года, ожидая рассмотрения апелляции на первый приговор, и это было для них очень тяжело психологически.

* включены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube