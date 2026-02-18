российское информационное агентство 18+

Среда, 18 февраля 2026, 15:12 мск

Новости Екатеринбург

Находившаяся под подпиской о невыезде карманница украла кошелек с 1,2 млн рублей

Полиция Екатеринбурга задержала ранее судимую местную жительницу 2005 г.р. по подозрению в хищении кошелька с 1,2 млн рублей у работницы торгового центра с улицы Ольховской.

Как сообщили в пресс-службе городского УМВД, кража была совершена 15 февраля. К продавщице подошли две женщины под видом покупателей, усыпили бдительность и вытащили кошелек с крупной суммой наличными.

Полицейские быстро установили личность одной из предполагаемых преступниц. Буквально неделю назад она участвовала в краже денег у пенсионера в отделении банка на территории Пионерского микрорайона. После этого ее отпустили под подписку о невыезде.

Теперь в отношении молодой женщины возбуждено новое уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража в особо крупном размере», ее поместили в СИЗО. Примечательно, что она пыталась избежать заключения под стражу, предъявив справку о беременности. Однако при проверке выяснилось, что справка фиктивная, а получила ее другая женщина по паспорту подозреваемой.

Екатеринбург, Елена Владимирова

© 2026, РИА «Новый День»

