Адвокат рассказал, как наказать банки за звонки по чужим кредитам

Жители Екатеринбурга жалуются на звонки банкиров по чужим кредитам: двумя такими историями с «Новым Днем» поделились горожанки. В обоих случаях девушки не имеют отношения к заемщикам, однако банки почему-то звонят им, разыскивая должников. При этом к просьбам не беспокоить тех, кто не является ни клиентом банка, ни непосредственным заемщиком, ни даже родственником, кредиторы глухи. Адвокат Лев Чукреев из группы «Логард» рассказал агентству, что в подобных ситуациях люди вправе обращаться не только в надзорные органы, например, в Федеральную службу судебных приставов, Роспотребнадзор или прокуратуру, но и напрямую в суд – чтобы не только наказать банкиров, нарушающих закон, но и взыскать с них компенсацию морального вреда, если таковой был.

Так, ранее жительница Екатеринбурга Ульяна сообщила «Новому Дню», что ей на протяжении года почти ежедневно звонят сотрудники отдела взысканий «Альфа-банка», пытаясь найти своего заемщика Погосяна. С ним девушка не знакома, о чем она сообщила звонящим, но те продолжают досаждать ей. Екатертинбурженке звонили даже 1 января в 8 часов утра. «Во-первых, в такой ситуации лучше всего включать диктофон и фиксировать разговоры, если это СМС – делать скриншоты. Эта фиксация должна четко дать понять тому, кто ее видит, что да, действительно, такого-то числа, с такого-то номера такому-то человеку позвонили из такой-то организации», – рассказал агентству Лев Чукреев.

Во-вторых, по словам адвоката, не имеет смысла препираться со звонящими коллекторами или сотрудникам банка, сбрасывать звонок или как-то эмоционировать. «Вы должны спокойно пояснить, что вы никак с этим человеком (должником) не связаны; ни ему, ни банковской организации вы согласия на то, чтобы они вам звонили, не давали. Также необходимо четко проговорить требование об удалении всех ваших персональных данных из базы банка или коллекторской компании. В идеале необходимо написать такое же требование в банк, и либо отправить почтой, либо отнести в офис под отметку о вручении. После того как вы все это сделаете, вы можете обратиться с жалобой в Центральный банк, Роспотребнадзор, прокуратуру, а если звонки поступают в праздничные дни, как в этом случае, 1 января в 8 утра – то это моральный вред, за который человек может получить денежную компенсацию с банка, в суде», – добавил собеседник «Нового Дня».

Напомним, ранее в пресс-службе ГУ ФССП России по Свердловской области агентству рассказали, что даже должникам кредиторы не имеют права звонить чаще, чем раз в неделю, раньше 8 утра или позже 10 вечера в рабочие дни и раньше 9 утра и позднее 8 вечера в праздники или выходные. Третьим лицам они не имеют права звонить вовсе.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube