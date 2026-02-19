Алексей Орлов: «При условии финансирования метро построим за пять лет»

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что при наличии федерального финансирования новые станции метро можно открыть через пять лет.

«Строительство второй ветки метро – это масштабный проект, который без поддержки федерального центра реализовать достаточно сложно. Мы оптимистично настроены. В этом году уже приступим к технико-экономическому обоснованию, подготовим конкурсную документацию. Технологии сегодня позволяют, при наличии финансирования, строить достаточно быстро. Я бы не ставил сроки 10-15 лет. Думаю, в течение пяти лет результат можно получить – открытие новой станции. Мы активно работаем в этом направлении. Сейчас вторая ветка метро – это не какие-то мечты, а конкретные шаги», – сказал Орлов во время брифинга на окружном форуме «Единой России», который проходит сегодня в Екатеринбурге.

Напомним, сегодня на форум приедет лидер партии Дмитрий Медведев.

Екатеринбург

