Дело о гибели подростка в бассейне Полевского вернули прокурору

Свердловский областной суд отменил приговор сотрудникам ФОК «Северский трубный завод», осужденным за недосмотр за детьми в бассейне.

В ноябре 2023 года во время купания утонул 12-летний мальчик. Ребенок нырнул на дно бассейна и сдвинул расположенную там решетку. Правую руку подростка засосало в трубу системы водоотведения. Самостоятельно вырваться из ловушки он не смог, а взрослых рядом не оказалось.

Полевской городской суд вынес приговор бывшему руководителю ФОК Вячеславу Мамочкину и тренеру-преподавателю по плаванию Марине Васильевой. Суд признал их виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ. Вячеславу Мамочкину назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, со штрафом 200 тысяч рублей и лишением права занимать руководящие должности на 1 год.

Марине Васильевой назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы. Наказание заменено на принудительные работы на этот же срок с удержанием 10 процентов от заработной платы в доход государства. Кроме того, она лишена права заниматься педагогической и тренерской деятельностью на 1 год.

Приговор обжаловали адвокаты осужденных и потерпевших. Также было подано апелляционное представление прокурора. Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, отменил приговор и на основании ст. 237 УПК РФ вернул дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

