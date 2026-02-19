российское информационное агентство 18+

Четверг, 19 февраля 2026, 14:13 мск

Главную улицу Екатеринбурга разрыли – для ручной уборки не хватает рабочих (ФОТО)

В Екатеринбурге не хватает рабочей силы для уборки снега и льда с улиц, поэтому на некоторых участках обслуживающие организации применяют только технику. У механизированной уборки тоже есть минусы: если после ее прохода не убрать «под лопатку», для пешеходов тротуары становятся труднопроходимыми. Так случилось на проспекте Ленина – в 300 метрах от администрации города.

Техника прошлась по тротуарам и велосипедным дорожкам, однако теперь передвигаться пешеходам по ним сложно. Территория относится к Ленинскому району. Ранее горожане жаловались на плохую уборку улиц после снегопадов.

Екатеринбург, Елена Сычева

