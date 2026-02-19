Свердловские власти объяснили, почему производителям пришлось сливать тонны молока

Свердловские власти объяснили, почему производителям молока пришлось сливать его буквально в землю. О ситуации ранее писал «Новый День».

Как сообщили агентству в департаменте информационной политики региона, в одном из районов области был введен карантин по пастереллезу. Из-за этого вывоз молока-сырья оттуда запретили – цистерны, направляющиеся на завод, развернули, и им пришлось слить молоко, так как пристроить его другим переработчикам фермеры не смогли. В ДИПе подчеркнули, что с таким столкнулся только один производитель, остальным из этого района оказывается помощь в реализации сырья.

«Сейчас сотрудники ветеринарной службы проводят осмотры, берут пробы на анализ у крупнорогатого скота по всей территории региона. Региональное министерство предпринимает все возможные меры для того, чтобы ситуация на молочном рынке региона оставалась стабильной. Оперативно были достигнуты договоренности с нашими молзаводами – они дополнительно принимают и перерабатывают тот объем молока, который обычно производители вывозили за пределы региона. Как только обследования животных будут завершены, ситуация с вывозом молока-сырья в соседние регионы стабилизируется. Ожидается, что это произойдет в максимально короткие сроки», – сообщили в ДИПе.

Екатеринбург, Елена Сычева

