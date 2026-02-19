Директора ТБО «Экосервис» приговорили к принудительным работам

Первоуральский городской суд вынес приговор директору бывшего регоператора по вывозу мусора. Руководитель ООО «ТБО «Экосервис» Анна Распопова признана виновной в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Суд назначил ей наказание в виде 3 лет принудительных работ с лишением права заниматься деятельностью в сфере обращения с отходами сроком на 2 года.

Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, ТБО «Экосервис» в мае 2018 года заключило контракт с минЖКХ на вывоз мусора в зоне действия Западного административно-производственного объединения. Анна Распопова, действуя вопреки интересам своей организации, в период с сентября 2023 года по август 2024 года перечислила более 106 миллионов рублей в адрес двух коммерческих организаций, однако они не проводили сбор и вывоз мусора, услуги ТБО «Экосервис» не оказывали. Это привело к задолженности регоператора перед подрядчиками, которые вывозили мусор, а также перед организацией, которая оказывала услуги по сбору и накоплению отходов на полигоне в Ревде.

В суде было доказано, что действия осужденной привели к мусорному коллапсу летом 2024 года в городах Первоуральск, Полевской, Ревда, Дегтярск, Арти, Верх-Нейвинск, Верхний Тагил, Кировград, Новоуральск. «Уголовное дело было возбуждено по материалам, направленным Свердловской межрайонной природоохранной прокуратурой в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в следственные органы», – сообщили в прокуратуре.

Напомним, гособвинитель требовал более суровое наказание для 49-летней Анны Распоповой – 6 лет лишения свободы.

Первоуральск

