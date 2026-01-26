Прокурор потребовал посадить директора ТБО «Экосервис» на 6 лет

В Первоуральском городском суде состоялись судебные прения по уголовному делу в отношении директора ООО «ТБО «Экосервис» Анны Распоповой. Прокурор считает, что справедливым наказанием для нее будет 6 лет лишения свободы.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, с 18 мая 2018 года ООО «ТБО «Экосервис» было наделено статусом и обязанностями регионального оператора в зоне действия Западного административно-производственного объединения. Компания должна была исполнять обязанности по обеспечению вывоза, транспортировки, обработки, утилизации, обезвреживания твердых коммунальных отходов, а также обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия.

Действуя вопреки интересам организации, Распопова перечислила в адрес ООО ПКФ «Азимут» свыше 80,3 мл рублей и в адрес ООО «Эко-Регул» – свыше 26 млн рублей. Эти организации фактически мусор не вывозили, никаких услуг ООО «ТБО «Экосервис» не оказывали. Это привело к возникновению задолженности «Экосервиса» перед операторами, на самом деле вывозящими отходы, а также перед ООО «Горкомхоз», оказывающим услуги по сбору и накоплению отходов на полигоне в Ревде.

Действия Распоповой привели к мусорному коллапсу. Отходы не вывозились своевременно из Первоуральска, Полевского, Ревды, Дегтярска, Артинского округа, Верх-Нейвинского, Верхнего Тагила, Кировграда, Новоуральска. Ситуация усугубилась летом 2024 года. Жители городов и поселков сообщали, что из-за антисанитарии стало больше тараканов, мышей и крыс. Кроме того, переполненные мусорные площадки привлекали собак и диких лис. В итоге «Экосервис» потерял статус регионального оператора на территории Западного административно-производственного объединения.

В ходе судебных прений государственный обвинитель попросил суд назначить Анне Распоповой наказание в виде 6 лет лишения свободы.

Первоуральск, Елена Владимирова

