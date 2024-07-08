Мусорный коллапс на Урале грозит дойти до Мишустина

В Свердловской области несколько месяцев не решается ситуация с мусором в западной части региона. Первоуральск, Ревда, Дегтярск, Полевской, Новоуральск страдают от крайне нерегулярного вывоза отходов с контейнерных площадок. Сбои начались еще зимой, но сейчас, когда в регионе стоит жара, ситуация усугубилась кратно – жители городов и поселков сообщают, что из-за антисанитарии есть случаи появления тараканов, мышей и крыс. Кроме того, переполненные мусорные площадки привлекают собак и диких лис, что в контексте неблагоприятной ситуации по бешенству в регионе может спровоцировать опасность для жизни и здоровья людей.

Обращением с твердыми коммунальными отходами в этой части Свердловской области занимается ООО «ТБО «Экосервис». Регоператор АПО-2 в настоящее время имеет множество исков от своих подрядчиков по вывозу ТКО – в Арбитражном суде Свердловской области будут рассматривать претензии транспортников, которым не доплатили, по данным самих истцов, до 300 млн рублей за выполненные работы.

В конце июня у «Экосервиса» закончились некоторые контракты именно с перевозчиками мусора. Так, с июля не перезаключен контракт с «Экотехпромом», который собственно и вывозил отходы с контейнерных площадок Полевского. И некогда образцово-показательный в части вывоза отходов город за неделю превратился в свалку. Полевской одним из первых в Свердловской области полностью отказался от помешкового сбора мусора. Однако регоператору пришлось экстренно искать технику, чтобы выполнить взятые на себя обязательства – как следует из письма за подписью директора «Экосервиса» Анны Распоповой в адрес главы Полевского Дмитрия Коробейникова, она просит предоставить технику и разнорабочих, которые могли бы убрать и вывезти мусор с площадок города, так как собственной техники, готовой выйти сейчас, у регоператора нет.

Проблемы «ТБО «Экосервис» известны пока только на уровне области – по этому поводу даже прошло специальное совещание с главами Западного управленческого округа. Правда, принять исчерпывающие меры по урегулированию ситуации, согласно постановлению, нужно было к середине августа. Но даже 1-2 дня невывоза отходов провоцируют завалы на контейнерных площадках, и за почти полтора месяца уральские города рискуют зарасти несанкционированными свалками. Ситуация, которая уже вышла из-под контроля, грозит дойти и до федеральных властей – завтра в Екатеринбург прибывает глава правительства России Михаил Мишустин. «Мы должны точно знать, кто и куда вывозит бытовой мусор, чтобы исключить возможности появления нелегальных свалок», – ранее заявлял премьер.

Екатеринбург, Елена Сычева

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