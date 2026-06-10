Вступил в силу приговор экс-директору «Экосервиса», по вине которой случился мусорный коллапс

Свердловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката на приговор бывшему директору ООО «ТБО «Экосервис» Анне Распоповой и не нашел оснований для ее удовлетворения.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу. Анне Распоповой назначено наказание в виде 3 лет принудительных работ с лишением права заниматься деятельностью в сфере обращения с отходами сроком на 2 года.

Как уже писал «Новый День», в 2018 году ТБО «Экосервис» заключило контракт с минЖКХ Свердловской области на вывоз мусора в Западном кластере. Анна Распопова, действуя вопреки интересам своей организации, в период с сентября 2023 года по август 2024 года перечислила более 106 миллионов рублей в адрес двух коммерческих организаций, однако они не проводили сбор и вывоз мусора. Это привело к задолженности регоператора перед подрядчиками, которые вывозили мусор, а также перед организацией, которая оказывала услуги по сбору и накоплению отходов на полигоне в Ревде.

В суде было доказано, что действия осужденной привели к мусорному коллапсу летом 2024 года в Первоуральске, Полевском, Ревде, Дегтярске, Артях, Верх-Нейвинске, Верхнем Тагиле, Кировграде, Новоуральске и других. Контейнерные площадки были переполнены, там царила антисанитария.

Распопова в суде вину не признала, заявляя о реальности взаимоотношений с компаниями и препятствиях со стороны иных лиц. Однако совокупность доказательств позволила суду вынести обвинительный приговор. Напомним, гособвинитель требовал более суровое наказание для 49-летней Анны Распоповой – 6 лет лишения свободы.

Первоуральск, Елена Владимирова

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