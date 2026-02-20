В аэропорту Кольцово скопились очереди – здание оцепили силовики

В Екатеринбурге правоохранительные органы оцепили привокзальную площадь аэропорта Кольцово. На контрольно-пропускном пункте в терминале с утра скопились очереди.

«Сотрудников, которые шли к терминалу по улице, еще не успели ступить на территорию аэропорта – их полицейские не пустили, сказали 20 минут стоять. Пришлось ждать на морозе», – приводит слова очевидицы издание E1.ru.

В пресс-службе Кольцово сообщили, что аэропорт работает штатно. «Об оцеплениях целесообразно вопрос задать соответствующим ведомствам», – передали там. В пресс-службе свердловского управления ФСБ пока не комментируют ситуацию.

Напомним, в Екатеринбурге продолжается визит зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. Вчера он участвовал в окружном форуме партии «Единая Россия».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

