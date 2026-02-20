Кто мы, откуда, куда идем: уральские единороссы наметили курс на ближайшие 5 лет (ФОТО)

19 февраля в Екатеринбурге на площадке нового кампуса Уральского федерального университета состоялся первый окружной программный форум «Единой России» «Есть результат». В работе пленарного заседания принял участие председатель партии, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Форум преследовал две основные задачи – оценить итоги работы федерального правительства в сфере развития промышленности за последние 5 лет и начать формирование новой пятилетней программы, с которой «Единая Россия» пойдет на выборы в Госдуму в сентябре 2026 года. Попутно мероприятие дало возможность 300 единороссам из всех регионов УрФО пообщаться в неформальной обстановке. На форум приехали полпред президента Артем Жога, все шесть уральских губернаторов, главы городов, депутаты разных уровней, члены Совета Федерации, крупные промышленники.

На круглых столах, которые предшествовали пленарному заседанию, участники обсудили несколько ключевых направлений, в том числе – привлечение новых кадров в промышленность, продвижение в России отечественных брендов продукции, стартапы в оборонно-промышленном комплексе, инвестиции в новые технологии, развитие технологического суверенитета, трудоустройство и социальную адаптацию в мирной жизни ветеранов СВО.

Подводя итоги обсуждений, Дмитрий Медведев заявил, что на основе представленных предложений, а также их дальнейшего развития, будет формироваться народная программа «Единой России». Свои предложения внесут и все желающие жители страны – сделать это можно будет онлайн. Новая программа, рассчитанная до 2031 года, по словам Медведева, должна включать сокращение «существенного отставания» в сфере развития микроэлектроники и массовое трудоустройство ветеранов специальной военной операции на предприятия.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Дарья Деменева

