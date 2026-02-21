российское информационное агентство 18+

Суббота, 21 февраля 2026, 15:05 мск

Новости Екатеринбург

На Урале снова действует предупреждение о беспилотной опасности

На территории Свердловской области второй раз за неделю объявлен упреждающий режим реагирования на возможную атаку БПЛА. Введены временные ограничения на работу мобильного интернета.

Как сообщили в ДИПе, специальные службы отслеживают оперативную обстановку. Все государственные учреждения Свердловской области функционируют в штатном режиме. На каждом предприятии действует собственный порядок реагирования для соответствующих ситуаций.

Екатеринбург, Дарья Деменева

