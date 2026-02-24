«Будем бойкотировать выборы», – жители Автовокзала протестуют против элитной многоэтажки, которая украдет у них солнце

Жители малоэтажных жилых домов в районе Южного автовокзала протестуют против строительства многоэтажки, которая перекроет им солнечный свет. Речь идет о точечной застройке в районе 8 Марта, 179в.

Напомним, до 2024 года на участке земли, выкупленном компанией «Тетрис Инженеринг», находился трехэтажный дом. В 60-е годы прошлого века здесь жила семья первого президента России Бориса Ельцина, в последние годы здание было перестроено под небольшой офисник. В мае 2024 года его снесли. В прошлом году участок был огорожен, и местные жители из рендеров узнали, что компания «Тетрис» будет строить здесь жилой дом в 22 этажа. Жителей местных четырех- и пятиэтажных жилых домов эта информация не порадовала.

«Мы уже полгода протестуем. Я живу в доме напротив, и новая застройка встанет нам просто окна в окна, а еще и полностью украдет инсоляцию. То есть мы будем несколько лет жить в грязи на стройке, а потом смотреть в фасад другого дома, почему администрация города и застройщик нашего мнения не спросили, как мы здесь вообще будем жить?» – поделилась возмущением местная жительница Анна.

«Я на днях зашла в интернет и мне там начал настойчиво мелькать баннер, что в нашем дворе вместо трехэтажки построят дом бизнес-класса с квартирами от 8 млн руб. за студию. Но простите, а почему дом бизнес-класса втыкают на такой небольшой пятачок земли, на старые коммуникации и фактически за счет нашего комфорта что-то делают?» – возмущается екатеринбурженка Александра.

По словам жителей окрестных домов, они не намерены сдаваться и будут и дальше протестовать против точечной застройки. Кто-то из жильцов уже заказал баннеры, которые повесят на балконах, другие намерены донести информацию о своем недовольстве до кандидатов в депутаты заксо и Госдуму (выборы пройдут в сентябре), а в случае, если их не услышат, намерены бойкотировать выборы.

Напомним, «Новый День» уже писал об этой проблемной стройке. Представитель застройщика заверила, что будет работать с недовольными жителями окрестных домов и постарается учесть пожелания людей, в том числе в вопросе инсоляции.

В рекламном тексте «МетрТВ» о новом доме на 8 Марта говорится следующее: «Новостройка от Tetris Group возводится на месте трехэтажного офисника, некогда переформатированного из жилого дома. Это здание известно тем, что когда оно еще было жилым, в нем несколько лет проживал будущий президент России Борис Ельцин. Дом находился на балансе Свердловской области. В начале 2022 года область продала постройку через аукцион.

Девелоперская компания Tetris Group («Тетрис Груп») запускает предбронирование… В доме бизнес-класса будет 22 этажа и менее 180 квартир – от студий до трехкомнатных. Впрочем, студий всего 14 штук. Зато будет много квартир с мастер-спальнями, а также несколько редких квартир с террасами больших площадей. На первом этаже дома – помещения под коммерцию, лобби с зоной ресепшен и выходом в кофейню, а в цоколе – двухуровневый подземный паркинг с зарядками для электромобилей и с кладовыми.

На старте бронирования здесь можно застолбить студию по цене от 8,2 млн руб., однокомнатную квартиру – от 8,8 млн, двухкомнатную – от 13,6 млн, трехкомнатную – от 18,8 млн руб. Продажи квартир (оформление ДДУ), вероятно, начнутся в апреле 2026 года».

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube