В Сысерти закрыли детсад из-за кишечных инфекций

В Сысерти на две недели закрыли детский сад № 3 «Золотой ключик» из-за случаев острых кишечных инфекций. Дети заболевали с конца января в разных группах, причем возбудители инфекций были разными.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в детсаду нашли массу санитарных нарушений: там неправильно хранили продукты, не следили за уборкой и температурой в комнатах, плохо дезинфицировали.

На детский сад составили протоколы о нарушениях и о временном запрете деятельности по ст. 6.3 КоАП РФ. Районный суд приостановил его работу на 14 суток.

Екатеринбург, Дарья Деменева

