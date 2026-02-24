Артем Жога обратил внимание на качество питания в школах и детсадах

Полномочный представитель президента России на Урале Артем Жога провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами. Одной из тем стала организация питания в образовательных учреждениях Уральского федерального округа. Об этом сообщили в пресс-центре полпредства.

«Прошу обратить особое внимание на качество питания в детских садах, школах, техникумах и вузах. Этот вопрос необходимо держать на постоянном контроле совместно с прокуратурой и Роспотребнадзором», – подчеркнул полпред.

Как уже писал «Новый День», сегодня утром стало известно, что в Сысерти на две недели закрыли детский сад № 3 «Золотой ключик» из-за острых кишечных инфекций. Дети заболевали с конца января в разных группах, причем возбудители инфекций были разными. По данным регионального управления Роспотребнадзора, в детсаду нашли массу санитарных нарушений: там неправильно хранили продукты, не следили за уборкой и температурой в комнатах, плохо дезинфицировали.

Екатеринбург, Елена Владимирова

