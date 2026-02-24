«Бажовщину тут устроили!» Екатеринбургские депутаты поспорили о патриотизме

Екатеринбургская дума сегодня заслушала отчет о выполнении муниципальной программы по молодежной политике и патриотическому воспитанию – за последние пять лет на нее было потрачено почти 3,5 миллиарда рублей. Деятельность директора профильного департамента Артема Николаева депутаты оценили по-разному. Одни раскритиковали молодого чиновника за плохое развитие системы детских клубов по месту жительства, другие – похвалили за организацию патриотических акций.

Так, Константин Киселев отметил, что городским властям не хватает дифференцированного подхода к молодежи. «Дети различаются по месту проживания и социальному статусу. Один прогуливает школу и балуется наркотиками, а другой сын миллиардера и учится в Кембридже. К ним нужен разный подход», – заявил депутат. Также, по словам Киселева, для уральских детей патриотизм означает местную культуру – сказы Бажова, малахит, выражение идентичности, а не только военно-патриотические игры. «Я не вижу результатов вашей программы. В городе растет подростковая преступность, а, значит, большинство денег было потрачено зря. Можно провести тысячу-пятьсот мероприятий, и никакого толку. Такая деятельность: ни о чем и обо всем сразу», – высказался Константин Киселев.

На выступление коллеги незамедлительно отреагировал Александр Колесников. «Ты почему детей делишь на богатых и бедных? Откуда такой снобизм? На Сортировке не люди живут, что ли? У меня складывается ощущение, что ты, Костя, изображаешь профессора Преображенского. Не надо этого делать, это не положительный персонаж на самом деле, если внимательно читать Булгакова. «Я не люблю пролетариат», а сам сидит в квартире, созданной этим пролетариатом, и выделывается. Нехороший персонаж, зачем ты ему подражаешь?» – взорвался Колесников.

Военно-патриотическое воспитание депутат назвал «нормальной темой» и заявил, что сборка автомата Калашникова хороша для саморазвития детей, а строевая подготовка развивает осанку и координацию движений. «Глумиться над патриотизмом я тебе не дам. Сейчас не конец 80-х и не начало 90-х, когда вы там пасть раскрывали, вместе с окуджавами и прочими подонками. Я это помню все», – бушевал Колесников. В конце своего выступления он обвинил оппонента, что тот агитирует за Уральскую Республику: «Хватит этого сепаратизма! Бажовщину тут устроили».

Депутат Станислав Киселев также высказался о патриотическом воспитании. «Мне радостно видеть, когда дети идут в кадетской форме. Патриотизм, помимо Бажова и малахита, это еще и защита Родины. Это умение обращаться с оружием. Для детей нужны не только тепличные условия, где можно читать Бажова. Учиться разбирать и собирать автоматы лучше на природе, в блиндаже, который дети сами и выкопали. Чтобы потом, если вдруг, не дай бог, и я никогда не пожелаю детям такой доли, но если вдруг случится, что надо стрелять, они бы просто вспомнили, как это делается. Я по себе это могу сказать. Я в детстве занимался в патриотическом клубе, и приобретенные там навыки спасали меня не раз», – заявил Станислав Киселев, который несколько раз ездил в зону СВО.

Несмотря на разразившуюся дискуссию, депутаты приняли отчет департамента молодежной политики Екатеринбурга единогласно.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

