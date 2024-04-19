Депутат-врач из Екатеринбургской думы уезжает на СВО

Депутат Екатеринбургской думы Станислав Киселев отбывает в зону военной спецоперации. Информацию подтвердил его помощник. Сам Киселев в беседе с «Новым Днем» отказался обсуждать свою поездку, заявив: «Вся необходимая информация появится в моих соцсетях».

Станислав Киселев работает в Территориальном центре медицины катастроф врачом-реаниматологом. В марте 2022 года он уже служил в добровольческом отряде в зоне СВО.

В Екатеринбургскую думу избрался в сентябре 2023 года от «Единой России», как депутат представляет избирательный округ в Академическом районе. Будет ли он сдавать мандат, пока неизвестно.

Напомним, в конце 2022 года на спецоперацию уезжал депутат Тимофей Жуков. Он вернулся спустя три месяца, так как получил ранение. Жуков продолжил работу депутатом, а вскоре переизбрался на новый срок.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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