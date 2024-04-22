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Понедельник, 22 апреля 2024, 13:03 мск

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Депутат рассказал, зачем он снова пошел на СВО

Депутат городской думы Екатеринбурга Станислав Киселев рассказал, зачем он снова решил отправиться добровольцем на СВО. «Мной было принято решение вернуться обратно в зону специальных военных действий для оказания именно медицинской поддержки нашим бойцам», – отметил в видеообращении народный избранник.
Напомним, что это уже вторая командировка Станислава Киселева в зону СВО. Поскольку в мирной жизни он работает в Территориальном центре медицины катастроф врачом-реаниматологом, его опыт пригождается и в зоне боевых действий.

Первая командировка Киселева на СВО состоялась в марте 2022 года.

Напомним также, что в Гордуме Екатеринбурга Станислав Киселев работает с сентября 2023 года. Он был избран от Академического района.

Работу в Думе во время командировки Станислав Киселев бросать не планирует, он будет заниматься ею в «удаленном режиме». Избиратели смогут обращаться за помощью к команде народного избранника, которая продолжит работать в уральской столице.

Екатеринбург, Мария Старцева

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