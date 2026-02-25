ФСИН требует взыскать с бежавших из СИЗО осужденных 20 тысяч рублей за их поиски

В судебном участке № 2 Нижнесергинского района рассмотрят иск исправительной колонии № 5 к Александру Черепанову* и Ивану Корюкову* (внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) о возмещении затрат на их поиски в связи с побегом из СИЗО № 1 в сентябре прошлого года.

Как сообщает пресс-служба судов Свердловской области, колония требует взыскать с Черепанова* 9 708 рублей, с Корюкова* – 9 949 рублей. Иск основан на ст. 102 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, предусматривающей обязанность осужденных компенсировать ущерб, включая расходы, связанные с пресечением побега. Заседание суда назначено на 17 марта.

Напомним, в ночь на 1 сентября из екатеринбургского СИЗО сбежали Иван Корюков* и Александр Черепанов*, осужденные за попытку поджога военкомата. Сигнализация сработала только в четыре утра. Сотрудники СИЗО осмотрели территорию, но не сразу заметили пропажу осужденных. Побегов из СИЗО не было уже 30 лет. Первого из беглецов удалось задержать только спустя неделю – 8 сентября Черепанова* взяли около поселка Медный. Корюкову* удавалось скрываться дольше, до 15 сентября. Теперь молодых людей судят за побег и кражу одежды и продуктов из дачных домиков, где они прятались.

Свидетели из числа сотрудников СИЗО рассказывают на суде, что в изоляторе не хватает сотрудников, а открыть все двери корпуса можно было одним ключом.

* Корюков и Черепанов внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Екатеринбург, Елена Владимирова

