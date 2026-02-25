Фигурант дела о ДТП в Ревде, в котором погибли две девочки, останется в СИЗО

Михаил Слободян, который является обвиняемым по делу о трагическом ДТП в Ревде, где погибли две девочки, останется в СИЗО до 11 августа.

Как сообщает «Ревда-инфо», такое решение вынес Екатеринбургский гарнизонный суд. Слободяна обвиняют по двум статьям (как следует из базы судопроизводства): ст.228 ч.2; ст.264 ч.6 п.а УК РФ. Первая статья – «Незаконный оборот наркотиков в крупном размере», вторая – «Нарушение ПДД лицом в опьянении, повлекшее гибель двух и более человек».

Как уже писал «Новый День», 27 октября в Ревде водитель «Лады» Михаил Слободян вылетел на тротуар и сбил троих девочек, ожидавших зеленый сигнал светофора. Две девочки, 9 и 11 лет, родные сестры, погибли сразу. Их 11-летняя подруга попала в реанимацию в тяжелом состоянии. На месте гибели детей был организован стихийный мемориал. На похороны пришел почти весь город.

29 октября обвиняемый был арестован на два месяца, а в конце декабря срок ареста продлили еще на два месяца.

Ревда, Елена Владимирова

