Менее половины студентов планируют создать семью в ближайшие 5-10 лет

Меньше половины студентов уральских вузов планируют обзавестись семьей и детьми в ближайшие 5-10 лет. Остальные намерены подождать и объясняют это отсутствием денег и собственного жилья.

Как сообщили в пресс-службе УрФУ, социологи университета опросили 2180 респондентов – студентов 16 вузов Свердловской области очной формы обучения в возрасте от 18 до 35 лет.

Ученые выяснили, что многие студенты мечтают о крепкой семье с детьми, но откладывают родительство до достижения карьерной и финансовой стабильности. Только 0,7% опрошенных уже имеют детей, а 1,3% планируют их рождение до получения диплома. Еще 41,6% опрошенных планируют построить семью с детьми в ближайшие 5-10 лет.

«При этом запрос на многодетность остается высоким: 52% опрошенных хотят двоих детей, а 22% – троих и более. Лишь 18% планируют одного ребенка, а 11% не планируют детей вовсе. При этом взгляды юношей и девушек на этот вопрос практически совпадают», – отметил доцент кафедры прикладной социологии УрФУ Денис Шкурин.

Основными препятствиями для создания семьи с ребенком во время обучения студенты называют финансовые трудности (69%), отсутствие собственного жилья (52,3%), неуверенность в будущем (43,4%) и отсутствие стабильных отношений (около 40%). Также значимыми факторами являются психологическая неготовность (38,6%), дефицит времени из-за совмещения работы и учебы (34,1%) и приоритет карьеры (27,9%).

Студенты также назвали меры поддержки, которые могли бы повлиять на их мнение. Возможность введения гибкого учебного графика отметили 46,2%, повышенные стипендии – 45,6%, наличие дистанционных форматов обучения – 37,9%, скидки на обучение – 35,1%. Детские сады востребованы лишь у 27,1%. Кроме перечисленного, студентов также интересует возможность в такой ситуации иметь доступ к записям пропущенных занятий (29,8%).

Как уже писал «Новый День», в УрФУ предусмотрены меры прямой материальной поддержки семейных студентов. При заключении брака студентам однократно выплачивается 10 тысяч рублей, при рождении ребенка – порядка 17 тысяч. За первый и второй кварталы 2025 года на выплаты университетом направлено более 1,7 миллиона рублей. При УрФУ действует детский сад, который посещают 89 детей работников и студентов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

