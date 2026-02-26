Священник настоял на переименовании улицы Коммунистической, потому что она вела к храму

В поселке Черноисточинске, пригороде Нижнего Тагила, трем улицам вернули дореволюционные названия. Улица Свердлова снова стала Андреевской, Коммунистическая – Ключевской, а Ударная – Тульской.

Как сообщает портал V-tagile.ru, инициатором переименования стал уроженец поселка архимандрит Гермоген (Еремеев), который сейчас является настоятелем храма во имя святого преподобного Серафима Саровского в Екатеринбурге. Гермоген называл прежнюю топонимику «идеологической патологией», указывая на то, что улицы имени Якова Свердлова и Коммунистическая ведут к православному храму. Обосновывая переименование Ударной в Тульскую, священнослужитель ссылался на историю переселенцев из Тульской губернии, к которым относились и его предки.

Предложение священника поддержал Совет общественности с участием председателей уличных комитетов поселка, а затем соответствующее постановление приняла администрация Горноуральского муниципального округа.

Как уже писал «Новый День», в 2025 году архимандрит Гермоген заявил, что празднование Дня города Екатеринбурга во время Успенского поста – неуважение к православным верующим, и попросил его перенести. Глава города Алексей Орлов на это ответил, что православные верующие вполне могут отмечать День города, не нарушая правил Успенского поста.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

