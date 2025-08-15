«Можно сдерживать себя в пище», – Орлов отказался переносить День города из-за поста

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов считает, что православные верующие вполне могут отмечать День города, не нарушая правил Успенского поста.

«Можно отмечать и сдерживать себя в пище. Здесь нет никаких ущемлений прав верующих. Просто это удобное время для проведения мероприятия на открытом воздухе», – цитирует мэра телекомпания «4 канал». Алексей Орлов добавил, что исторический день рождения Екатеринбурга отмечается осенью, но в это время года сложнее проводить мероприятия на открытом воздухе.

Как уже писал «Новый День», накануне екатеринбургский священник архимандрит Гермоген заявил, что празднование Дня города во время Успенского поста – неуважение к православным верующим. «Неужели так трудно перенести всего на несколько дней пораньше общегородской праздник?! О каких «исторических скрепах» и о каком «возрождении духовности» тогда идет речь, если даже нет элементарного уважения к православным христианам и их традициям?!» – пишет священник.

День города в этом году отмечается 16 августа, а Успенский пост длится с 14 по 27 августа.

Екатеринбург, Елена Владимирова

