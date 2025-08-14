Екатеринбургский священник попросил перенести День города из-за поста

Священник из Екатеринбурга настаивает, что День города нужно перенести, так как он выпадает на Успенский пост.

Открытое письмо архимандрита Гермогена (Еремеева) размещено в телеграм-канале Храма на Крови. Священник пишет, что «чисто по-человечески» ему бы тоже хотелось поучаствовать в каких-то праздничных городских мероприятиях, но он не может делать этого в пост, когда верующим предписано воздерживаться от зрелищных и развлекательных мероприятий.

«Да это будет просто не по-христиански! По этой же причине не могут принимать участие и тысячи православных христиан… Но словно бы не видят и не слышат власти города Екатеринбурга о том, что у православных уральцев, самой многочисленной конфессии в России, начался Успенский пост! Неужели так трудно перенести всего на несколько дней пораньше общегородской праздник?! О каких «исторических скрепах» и о каком «возрождении духовности» тогда идет речь, если даже нет элементарного уважения к православным христианам и их традициям?!» – пишет священник.

Напомним, День города в этом году отмечается 16 августа. Успенский пост длится с 14 по 27 августа.

Екатеринбург, Елена Владимирова

