Уралец отправится в колонию за то, что размахивал бензопилой посреди поселка

Жителя Артинского района Свердловской области Кирилла Нефедова приговорили к году лишения свободы за хулиганские действия: он размахивал включенной бензопилой посреди поселка.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, инцидент произошел 25 октября 2025 года на улице Советской в поселке Арти возле здания бара. Несколько человек затеяли ссору, после чего один из них бросил пустую бутылку, которая попала в руку Нефедова и выбила у него из руки телефон. Тогда Нефедов сбегал домой, взял бензопилу и вернулся обратно к бару.

«С целью психического воздействия, продолжая нажимать на акселератор газа бензопилы, Нефедов размахивал ею перед лицом потерпевших, которые действия осужденного, учитывая его состояние алкогольного опьянения, агрессивное поведение, восприняли реально, испугавшись за свою жизнь и здоровье», – отметили в прокуратуре.

С учетом позиции прокурора Кирилла Нефедова приговорили к 1 году лишения свободы в колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, на срок 9 месяцев 18 дней. Кроме того, суд конфисковал бензопилу в доход государства.

Арти, Елена Владимирова

