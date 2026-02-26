Возбуждено дело о мошенничестве в Уральском институте кардиологии

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело о хищении средств областного бюджета. Деньги перечислялись на счет частной клиники ООО «Клиника сердца», куда направляли пациентов ГБУ Свердловской области «Уральский институт кардиологии».

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, с января 2023 года по декабрь 2025 года один из руководителей Уральского института кардиологии действовал в интересах аффилированного с ним ООО «Клиника сердца», давая незаконные указания о формировании закупочной документации на оказание услуг по проведению медицинских исследований в таком виде и объеме, при которых выиграть торги могла только эта частная клиника.

Так, начальная и максимальная цена контрактов формировалась на уровне коммерческого предложения, предоставленного ООО «Клиника сердца». Аукционная документация содержала указание на место оказания услуг непосредственно по адресу института, где у ООО «Клиника сердца» находилось в аренде помещение.

Следовательно, пациенты ГБУ Свердловской области «Уральский институт кардиологии» направлялись для прохождения специализированных исследований только в «Клинику сердца», иные медицинские учреждения были лишены возможности участвовать в конкурсной процедуре.

В результате этого региональному бюджету, из которого взыскивались средства на оплату услуг частной клиники, причинен ущерб в размере более 1 млн рублей.

Прокуратура направила в следственные органы материалы в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ для дачи уголовно-правовой оценки. По результатам их рассмотрения в отношении неустановленного лица возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере».

Напомним, в октябре 2025 года руководителем Уральского института кардиологии стал руководитель реанимационного отделения больницы Андрей Лозовский. С предыдущим главврачом Яном Габинским минздрав региона не стал продлевать трудовой договор. Официальной причиной называли пенсионный возраст Габинского, но, как говорили источники «Нового Дня», это было лишь формальностью. Первоначально министерство не собиралось афишировать истинные причины недовольства деятельностью Габинского, однако тот добровольно покидать пост отказался. Претензии ведомства были связаны с тем, что большие суммы, выделенные по линии ОМС территориальным фондом на диагностирование и лечение пациентов, уходили подрядчику, частной клинике, которая была фактически встроена в систему работы Института кардиологии.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube