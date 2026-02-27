На следующей неделе начнут судить водителя, насмерть сбившего двух девочек в Ревде

На следующей неделе в Екатеринбургском гарнизонном военном суде начнут рассматривать уголовное дело в отношении Михаила Слободяна, сбившего в прошлом году в Ревде трех девочек на тротуаре, две из которых погибли.

Как следует из картотеки суда, первое заседание назначено на 11:30 в четверг, 5 марта. Слободяна обвиняют по двум статьям: «Незаконный оборот наркотиков в крупном размере» и «Нарушение ПДД лицом в опьянении, повлекшее гибель двух и более человек».

Как уже писал «Новый День», 27 октября в Ревде водитель «Лады» Михаил Слободян вылетел на тротуар и сбил троих девочек, ожидавших зеленый сигнал светофора. Две девочки, 9 и 11 лет, родные сестры, погибли сразу. Их 11-летняя подруга попала в реанимацию в тяжелом состоянии. На месте гибели детей был организован стихийный мемориал. На похороны пришел почти весь город.

Екатеринбург, Елена Владимирова

