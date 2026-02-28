«Уральские авиалинии» перенесли рейсы в ОАЭ из-за закрытого неба Ирана

Авиакомпания «Уральские авиалинии» скорректировала график вылетов в Объединенные Арабские Эмираты. Все рейсы за 28 февраля из Сочи, Москвы и Екатеринбурга в Аль-Мактум перенесены на 1 марта, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Два самолета, следовавших рейсами U6-797 Москва – Аль-Мактум и U6-737 Екатеринбург – Аль-Мактум, сегодня произвели технические посадки на запасных аэродромах в Минеральных водах и Ашхабаде. Они вернутся в аэропорты вылетов: Домодедово и Кольцово соответственно.

Как ранее писал «Новый День», Израиль совместно с США атаковали столицу Ирана. Воздушное пространство над Ираном закрыто. В ОАЭ введены ограничения на прием и выпуск пассажирских самолетов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

