Более 400 пассажиров «Уральских авиалиний» застряли в Дубае

Авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила рейсы в Дубай и обратно на 2 марта.

Как сообщили в пресс-службе перевозчика, 407 пассажирам рейсов U6-7420, U6-798, U6-738, не вылетевшим из Дубая вчера, 28 февраля, предоставлены гостиницы. В Домодедово в гостиницах размещено 14 пассажиров, в Сочи – 11, в Екатеринбурге – 11, остальным пассажирам расселение не потребовалось.

На данный момент авиакомпания сделала 150 возвратов денежных средств за авиабилеты, 10 обменов. Еще около 600 клиентских заявок обрабатывается специалистами в контакт-центре.

«Внимание! Аэропорт Дубая Аль-Мактум (DWC) и дорога к нему закрыты. Просим пассажиров не совершать поездки в данном направлении», – сообщили в пресс-службе.

На данный момент из-за военных действий на территории Ирана закрыты все аэропорты ближневосточных стран. В здании международного авиахаба в Дубае рано утром в воскресенье возник пожар из-за прилетевшего иранского беспилотника.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube