В среду на Урале зазвучат сирены – на этот раз учебные

В Екатеринбурге в среду, 4 марта, с утра пройдет тестирование работы систем оповещения о чрезвычайных ситуациях. По плану, сирены прозвучат с 10 часов 40 минут до 10 часов 43 минут. Об этом сообщает департамент информационной политики региона. Граждан просят сохранять спокойствие, а также вспомнить правила действия при сигнале «Внимание всем!» – необходимо включить телевизор или радио, в случае реальной опасности, там будет транслироваться последовательность действий при угрозе.
Напомним, на прошлой неделе в Свердловской области впервые объявляли ракетную опасность, в Екатеринбурге звучали сирены, однако большинство людей продолжали заниматься своими делами – по улице шли пешеходы, ехали машины, и только некоторые учебные заведения попросили родителей забрать детей с уроков или занятий.
Екатеринбург, Елена Сычева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2026, РИА «Новый День»