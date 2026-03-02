В среду на Урале зазвучат сирены – на этот раз учебные

В Екатеринбурге в среду, 4 марта, с утра пройдет тестирование работы систем оповещения о чрезвычайных ситуациях. По плану, сирены прозвучат с 10 часов 40 минут до 10 часов 43 минут. Об этом сообщает департамент информационной политики региона. Граждан просят сохранять спокойствие, а также вспомнить правила действия при сигнале «Внимание всем!» – необходимо включить телевизор или радио, в случае реальной опасности, там будет транслироваться последовательность действий при угрозе.

Напомним, на прошлой неделе в Свердловской области впервые объявляли ракетную опасность, в Екатеринбурге звучали сирены, однако большинство людей продолжали заниматься своими делами – по улице шли пешеходы, ехали машины, и только некоторые учебные заведения попросили родителей забрать детей с уроков или занятий.

Екатеринбург, Елена Сычева

