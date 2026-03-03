Прощание с Николаем Колядой состоится в его театре

Прощание с драматургом, режиссером, актером Николаем Колядой состоится 5 марта в основанном им «Коляда-театре».

Как сообщили в театре, церемония прощания пройдет с 11:00 до 12:30, затем состоится отпевание. Похоронят драматурга на Широкореченском кладбище.

Напомним, Николай Коляда скончался в больнице в ночь на 2 марта от двусторонней пневмонии. Ему было 68 лет. Со вчерашнего утра люди несут цветы к зданию «Коляда-театра». В фойе стоят вазы с гвоздиками рядом с портретом основателя театра. Труппа приняла решение продолжать работу. Все спектакли «Коляда-театра», запланированные на март, состоятся.

