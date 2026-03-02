Екатеринбуржцы несут цветы к «Коляда-театру» – сегодня там премьера последней постановки Николая Коляды

В «Коляда-театре» сегодня проходит премьера спектакля «Орфей спускается в ад» по пьесе Теннеси Уильямса. Это последняя постановка режиссера театра Николая Коляды. Он сбежал из больницы, чтобы закончить этот спектакль, рассказал актер театра Олег Ягодин.

«Семь дней назад Николай Владимирович уехал на скорой, сбежал из больницы, вернулся и доделал этот спектакль до конца, до поклона. Мы ничего не меняли. Шесть дней назад его увезли в реанимацию, и мы прогоняли сами», – сказал Олег Ягодин перед началом предпремьерного показа. На спектакль собрался полный зал.

Николай Коляда скончался в больнице в ночь на 2 марта от двусторонней пневмонии. Ему было 68 лет. С утра люди несут цветы к зданию «Коляда-театра». В фойе стоят вазы с гвоздиками рядом с портретом основателя театра. Труппа приняла решение продолжать работу. Все спектакли «Коляда-театра», запланированные на март, состоятся. О дате и времени прощания с Николаем Колядой сообщат позднее.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

