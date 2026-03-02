Скончался всемирно известный уральский драматург Николай Коляда

Сегодня ночью на 69-м году жизни скончался уральский драматург, режиссер, основатель «Коляда-театра» Николай Коляда.

Информацию об этом подтвердил губернатор Свердловской области Денис Паслер. «Имя Николая Коляды, как и проекты, созданные им, известны далеко за пределами Среднего Урала. Каждый год благодаря театральному фестивалю, созданному Николаем Владимировичем, Екатеринбург погружался в атмосферу настоящего праздника. Человек, которого называют «уральским солнцем современной драматургии», таким и был – находясь в самом сердце театральной жизни, он объединял вокруг себя молодых начинающих драматургов, именитых мастеров, зрителей», – написал губернатор в своем телеграм-канале.

Как уже писал «Новый День», 68-летнему артисту стало плохо в его квартире днем 25 февраля. Его госпитализировали и поместили в реанимацию одной из больниц города. В конце прошлой недели врачи ввели пациента в медикаментозный сон.

Екатеринбург, Елена Владимирова

