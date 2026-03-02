«Коляда-театр» не стал отменять спектакли из-за смерти режиссера

«Коляда-театр» не будет отменять спектакли из-за смерти своего художественного руководителя Николая Коляды.

«Все заявленные в репертуаре спектакли состоятся по расписанию», – говорится на странице театра «ВКонтакте».

Сегодня и завтра труппа «Коляда-театра» показывает премьеру – спектакль «Орфей спускается в ад». Билетов в продаже почти не осталось.

Как уже писал «Новый День», Николай Коляда скончался сегодня ночью на 69-м году жизни. 68-летнему артисту стало плохо в его квартире днем 25 февраля. Его увезли в реанимацию одной из больниц города. В конце прошлой недели врачи ввели пациента в медикаментозный сон.

Екатеринбург, Елена Владимирова

