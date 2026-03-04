Более 200 туристов вернулись из Дубая домой рейсом «Уральских авиалиний»

«Уральские авиалинии» совершили первый вывозной рейс из Дубая. Сегодня в 08:13 воздушное судно приземлилось в аэропорту Кольцово с полной загрузкой.

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, на борту самолета Airbus А321 прибыло 222 пассажира (186 взрослых, 34 ребенка, 2 младенца), из числа туристов, которые не смогли вылететь на рейсах за 28 февраля и 1 марта.

Маршрут проходил через воздушное пространство Омана, Пакистана, Афганистана, Узбекистана и Казахстана с дополнительной технической посадкой в Навои (Узбекистан).

Напомним, вчера в Кольцово прибыли два рейса из Дубая авиакомпании FlyDubai. В общей сложности на них вернулись порядка 280 туристов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

