Владельцы скандального приюта задержаны по подозрению в хищении бюджетных денег

В Камышлове задержаны владельцы пункта кратковременного содержания бездомных животных, о жестоком отношении которых к собакам неоднократно писали зоозащитники. Троих мужчин подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупном размере.

По версии следствия, с 2020 по 2022 год фигуранты мошенническим путем похитили десятки миллионов рублей из бюджета Свердловской области.

Как сообщили в СУ СКР региона, злоумышленники похищали деньги, которые выделялись муниципалитетам в виде субвенций на организацию мероприятий по обращению с бродячими животными.

Подозреваемые заключали с территориями договоры об отлове и содержании животных, а затем предоставляли подложные документы, в том числе акты о фактически невыполненных работах, а также завышали их стоимость.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что фигуранты доставлены в Екатеринбург для проведения с ними необходимых следственных мероприятий.

Как уже писал «Новый День», в феврале администрация Камышлова расторгла муниципальный контракт с недобросовестным подрядчиком. На тот момент в приюте оставалось больше 70 собак и 7 кошек, которых отловили ранее в разных городах Свердловской и Курганской областей. Среди этих животных есть и домашние, которых хозяева отпускали на самовыгул, утверждают зоозащитники. Собак держали в общих вольерах – в холоде и без еды. Некоторые из них были истощены и находились в критическом состоянии, рассказала «Новому Дню» координатор группы «Общественный контроль по обращению с животными» Светлана Седухина. «Это собачий концлагерь», – пишут зоозащитники в соцсетях. По последним данным, зоозащитникам удалось пристроить большую часть собак, но на территории ПКС еще остается около 20 животных.

Камышлов, Елена Владимирова

