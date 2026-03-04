«Не переживайте, мы держимся»: актеры «Коляда-театра» обратились к зрителям

Коллектив «Коляда-театра» поблагодарил зрителей за поддержку и заверил, что продолжит работу. Видео с заявлением труппы размещено на странице театра «ВКонтакте».

«Мы держимся, мы не отменяем спектакли. Сейчас мы существуем пошагово. Завтра мы прощаемся с Николаем Владимировичем в театре. Мы продолжаем. Спасибо вам. Рекомендуйте знакомым, кто еще не видел. Уникальный театр, уникальный театральный язык. Мы очень сильная труппа. Мы хорошо организованы благодаря Николаю Владимировичу. Не переживайте за нас», – сказал от имени коллег ведущий актер труппы Олег Ягодин.

Напомним, Николай Коляда скончался в больнице в ночь на 2 марта от двусторонней пневмонии. Ему было 68 лет. Труппа приняла решение продолжать работу. Все спектакли «Коляда-театра», запланированные на март, состоятся.

Прощание с Николаем Колядой назначено на 5 марта. Церемония пройдет в театре с 11:00 до 12:30, затем состоится отпевание. Похоронят драматурга на Широкореченском кладбище.

Екатеринбург

