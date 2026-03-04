Заработали 5 млн, спустили 300: аудиторы проверили расходы «Екатеринбург-Экспо»

Несмотря на то, что 2024 год Уральский выставочный центр «Екатеринбург-Экспо» впервые закончил с чистой прибылью (5,2 млн рублей), он по-прежнему не достигает целевых показателей, а при проверке его деятельности было выявлено неэффективное расходование бюджетных средств. Такие выводы содержатся в отчете Счетной палаты Свердловской области.

По данным аудиторов, в ходе контрольных мероприятий выявлено неэкономное (неэффективное) расходование средств бюджета объемом не менее 294,9 млн рублей. Также УВЦ не достиг большинства установленных советом директоров значений показателей эффективности. Из 22 критериев плановые показатели достигнуты по восьми параметрам.

В Счетной палате пришли к выводу, что эффективной деятельности центра препятствуют несколько факторов. В их числе – низкая загрузка выставочных и конгрессных площадей (малые залы – 11,7%, выставочные площади – 35,1%, главный зал конгресс-центра – 45%); предоставление услуг аренды бесплатно или с необоснованными скидками; приобретение товаров, работ, услуг у посредников.

Отчет о результатах проверки Счетной палаты направлен в заксо, губернатору, а также в прокуратуру Свердловской области.

Как уже писал «Новый День», в июле 2025 года бывшего генерального директора «Екатеринбург Экспо» Игоря Данилова признали виновным в растрате и злоупотреблении должностными полномочиями. Он был приговорен к 5 годам лишения свободы условно и штрафу в 800 тысяч рублей. Позже областной суд в апелляции снизил срок на 6 месяцев.

Екатеринбург, Елена Владимирова

