Экс-директор «Екатеринбург Экспо» отделался условным сроком

Бывшего генерального директора «Екатеринбург Экспо» Игоря Данилова признали виновным в растрате и злоупотреблении должностными полномочиями.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» из Ленинского райсуда Екатеринбурга, Данилов приговорен к 5 годам лишения свободы условно и штрафу в 800 тысяч рублей.

Напомним, в январе 2019 года на имя Данилова была выпущена корпоративная банковская карта с привязкой к расчетному счету предприятия. В период с января 2019 года по май 2023 года Данилов неоднократно поручал своему водителю снимать деньги с корпоративной карты и зачислять их на банковские карты, находящиеся в пользовании самого Данилова. В дальнейшем обвиняемый тратил эти деньги на себя.

Своими действиями бывший руководитель причинил предприятию имущественный вред на сумму свыше 13 млн рублей. В настоящий момент эта сумма возвращена организации.

В ходе судебных прений государственный обвинитель попросил суд назначить наказание Игорю Данилову в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом 900 тыс. рублей.

Напомним, что Игорь Данилов руководил главным свердловским выставочником с 2016 года. В конце мая 2023 года в «Екатеринбург Экспо» прошли оперативные действия с выемкой документов, а 31 мая того же Данилов уволился, пояснив, что устал от негативных слухов.

Екатеринбург, Елена Владимирова, Дарья Деменева

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