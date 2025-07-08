Прокурор запросил для экс-директора «Екатеринбург-Экспо» 7 лет колонии за растрату

Бывшего генерального директора «Екатеринбург-Экспо» Игоря Данилова могут приговорить к 7 годам колонии за растрату и злоупотребление должностными полномочиями. Именно такой срок потребовал для него прокурор в ходе состоявшихся сегодня судебных прений.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в январе 2019 года на имя Данилова была выпущена корпоративная банковская карта с привязкой к расчетному счету предприятия.

В период с января 2019 года по май 2023 года Данилов неоднократно поручал своему водителю снимать деньги с корпоративной карты и зачислять их на банковские карты, находящиеся в пользовании самого Данилова. В дальнейшем обвиняемый тратил эти деньги на себя.

Своими действиями бывший руководитель причинил предприятию имущественный вред на сумму свыше 13 млн рублей. В настоящий момент эта сумма возвращена организации.

В ходе судебных прений государственный обвинитель попросил суд назначить наказание Игорю Данилову в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом 900 тыс. рублей.

Судебные прения продолжаются, в них выступит сторона защиты.

Напомним, что Игорь Данилов руководил главным свердловским выставочником с 2016 года. В конце мая 2023 года в «Екатеринбург-ЭКСПО» прошли оперативные действия с выемкой документов, а 31 мая того же Данилов уволился, пояснив, что устал от негативных слухов.

«Сегодня я принял решение покинуть ЭКСПО. Вы знаете, что в отношении меня в последнее время появилось много негативных слухов, которые существенно дестабиллизируют работу коллектива. И от которых я по-человечески устал, – написал Данилов на своей странице «ВКонтакте». – Чтобы дать команде выставочного центра возможность спокойно подготовиться к проведению таких значимых мероприятий как Иннопром и МФУС, я принял решение написать заявление по собственному желанию и покинуть должность», – заявил Данилов 31 мая 2023 года.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube