Бывшего гендиректора «Екатеринбург-Экспо» Игоря Данилова обвиняют в крупных растратах

Ленинский районный суд Екатеринбурга приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего гендиректора «Екатеринбург-Экспо» Игоря Данилова, обвиняемого по двум эпизодам по ч.4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере) и по ч.1 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями).

Как сообщает «Коммерсант-Екатеринбург», по версии Данилов, будучи гендиректором выставочного центра, растратил со счета корпоративной карты более 9,1 млн рублей. Второй эпизод растраты касается 4,6 млн руб. Чаще всего обвиняемый обналичивал деньги и тратил их на покупку авиабилетов, в том числе за границу. Кроме того, он тратил деньги на покупку алкоголя, аренду гостиничных номеров, походы в караоке и рестораны.

Злоупотребление должностными полномочиями вменяется за то, что он поручил бухгалтерии выставочного центра создать документы о выдаче займа на 9,1 млн руб., которые он якобы впоследствии погасил. Вину свою Данилов не признал. А его адвокат сегодня ходатаствовал о возврате дела из суда в прокуратуру.

Напомним, что Игорь Данилов руководил главным свердловским выставочником с 2016 года. В конце мая 2023 года в «Екатеринбург-ЭКСПО» прошли оперативные действия с выемкой документов, а 31 мая Данилов уволился, пояснив, что устал от негативных слухов.

Екатеринбург, Елена Васильева

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