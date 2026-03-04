32 ресторана из Екатеринбурга вошли в топ лучших в России

Премия Where To Eat (Где есть) опубликовала лонг-лист лучших ресторанов России, в число которых попали 32 заведения общепита из Екатеринбурга. В этом списке: Asado, Carbonara, Culta, Dorian Grey, Engels 1991, Forest, Frenchie, Gavi, Kitchen, Neoni, Olio, Sekta, Self Edge Japanese, The Barbara, «Большой Грузинский», «Высота», «Гастроли», «Гады», «Горожане», «Ива», «Итальянцы», «Мимоза», «Нигора», «Огниво», «Паштет», «Подкова», «Сойка», «Супра», «Счастливы вместе», «Сыроварня», «Троекуров».

Ранее сообщалось, что спрос на услуги ресторанов в России продолжает снижаться на фоне инфляции и растущей конкуренции со стороны сетевых магазинов с готовой едой.

Екатеринбург, Елена Сычева

