В Первоуральске судят водителя, который пьяным на угнанной машине насмерть сбил девочку

В Первоуральске начался суд над Александром Лобунским, сбившим насмерть 14-летнюю девочку на пешеходном переходе.

Трагедия произошла утром 1 декабря 2025 года в поселке Новоуткинске. По версии следствия, Лобунский, находясь в состоянии опьянения и не имея водительских прав, сел за руль чужого Ford Fusion. Около 8 часов утра на улице Карла Маркса он сбил 14-летнюю школьницу, которая переходила дорогу. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия.

Как сообщили в пресс-службе суда, Лобунский признал вину. 4 марта прокурор огласил обвинительное заключение, началось судебное следствие. По делу назначена автотехническая экспертиза.

Первоуральск

