Сбивший девочку на зебре водитель был пьян

Стали известны новые подробности трагедии в Новоуткинске, где водитель иномарки насмерть сбил 14-летнюю школьницу.

Как сообщили в облГАИ, у мужчины истек срок действия водительского удостоверения. При проведении освидетельствования у водителя были выявлены признаки опьянения. Для подтверждения этого факта биологические пробы водителя направлены на проведение химико-токсикологической экспертизы.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения».

Напомним, авария произошла сегодня около 08:45 на улице Карла Маркса. Девочка шла к остановке школьного автобуса и попала под машину на пешеходном переходе. Она скончалась на месте от полученных травм. За рулем автомобиля Ford Fusion находился 40-летний мужчина, в момент ДТП он разговаривал с 47-летним пассажиром.

Новоуткинск, Елена Владимирова

