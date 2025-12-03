Арестован водитель, который насмерть сбил девочку в Новоуткинске (ФОТО)

Первоуральский городской суд заключил под стражу до 1 февраля 2026 года 40-летнего Александра Лобунского, который утром 1 декабря насмерть сбил на пешеходном переходе 14-летнюю школьницу.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, Лобунскому предъявлено обвинение по пп. «а, в» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, не имевшим права управления транспортным средством, однако управлявшим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Мужчина находился за рулем в состоянии наркотического опяьнения.

В суде прокурор настаивал именно на аресте, поскольку обвиняемому инкриминируется совершение преступления, отнесенного к категории особо тяжких. Кроме того, он может воспрепятствовать расследованию уголовного дела, скрыться от органов следствия и суда.

Напомним, авария произошла 1 декабря около 08:45 на улице Карла Маркса. Девочка шла к остановке школьного автобуса и попала под машину на пешеходном переходе. Она скончалась на месте от полученных травм. За рулем автомобиля Ford Fusion находился 40-летний мужчина, в момент ДТП он разговаривал с 47-летним пассажиром. Затем выяснилось, что он был пьян, и у него были просрочены водительские права.

Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Первоуральск, Елена Владимирова

